12:42, 24 февраля 2026

В Британии заявили о способности завершить конфликт на Украине при одном условии

Джонсон: Запад может закончить конфликт на Украине в 2026 году
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Carla Carniel / Reuters

Страны Запада способны самостоятельно добиться завершения конфликта на Украине уже в 2026 году при условии наращивания поддержки Киева. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в социальной сети X.

«Запад может закончить войну в этом году — если мы перестанем ходить вокруг да около», — написал он.

По его мнению, для этого необходимо конфисковать суда так называемого «теневого флота» России, передать Украине все замороженные российские активы, а также существенно увеличить объем военной помощи Киеву.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости США.

