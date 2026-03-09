Реклама

Россия
22:50, 9 марта 2026Россия

Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине

Ушаков: Путин положительно оценил посреднические усилия Трампа по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом положительно оценил посреднические усилия главы Белого дома по Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

«С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий, принимаемых командой Дональда Трампа и им лично», — отметил чиновник.

Президенты поговорили по телефону вечером 9 марта. Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.

