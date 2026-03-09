Ушаков: Путин и Трамп выразили готовность к регулярному общению

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре выразили готовность к регулярному общению. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

«Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами», — отметил чиновник.

Президенты поговорили по телефону вечером 9 марта. Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.

