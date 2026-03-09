Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск в зоне СВО

Ушаков: Путин рассказал Трампу об успешном продвижении войск РФ в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал об успешном продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

«Путин в разговоре с Трампом отметил успешное продвижение войск РФ в СВО, что должно побудить Киев пойти на урегулирование», — отметил чиновник.

Президенты поговорили по телефону вечером 9 марта. Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.

