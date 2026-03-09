Реклама

Россия
22:36, 9 марта 2026

Путин и Трамп обсудили урегулирование в Иране и переговоры по Украине

Ушаков: Путин и Трамп обсудили урегулирование в Иране и переговоры по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил урегулирование в Иране и переговоры по Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

«Путин высказал Трампу соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с лидерами стран Залива», — сообщил чиновник.

Акцент в разговоре Путина и Трампа был вокруг Ирана и на переговорах по Украине, добавил Ушаков. В беседе также затрагивалась тема ситуации в Венесуэле.

Президенты поговорили по телефону вечером 9 марта. Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки».

