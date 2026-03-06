Реклама

Мир
21:16, 6 марта 2026Мир

Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на топливо

Трамп заявил, что рост цен на топливо краткосрочный, они снизятся очень быстро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на топливо. Его слова приводит в соцсети X журналистка CNN Дана Бэш.

«Все в порядке, это будет краткосрочно, они снизятся очень быстро», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос о возросшей стоимости бензина на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Цены на нефть стремительно растут на фоне подтверждения данных о фактическом перекрытии Тегераном Ормузского пролива. Во второй половине дня 6 марта баррель марки Brent стоил около 91 доллара, подорожав за день примерно на 7 процентов.

В свою очередь президент России Владимир Путин допустил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу прямо сейчас. Глава государства подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки.

