Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на топливо

Трамп заявил, что рост цен на топливо краткосрочный, они снизятся очень быстро

Президент США Дональд Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на топливо. Его слова приводит в соцсети X журналистка CNN Дана Бэш.

«Все в порядке, это будет краткосрочно, они снизятся очень быстро», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос о возросшей стоимости бензина на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Цены на нефть стремительно растут на фоне подтверждения данных о фактическом перекрытии Тегераном Ормузского пролива. Во второй половине дня 6 марта баррель марки Brent стоил около 91 доллара, подорожав за день примерно на 7 процентов.

В свою очередь президент России Владимир Путин допустил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу прямо сейчас. Глава государства подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки.

