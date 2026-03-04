Реклама

21:07, 4 марта 2026Экономика

Путин допустил прекращение поставок газа в Европу «прямо сейчас»

Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Global Look Press

Россия может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас. Такое развитие событий допустил президент РФ Владимир Путин в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Все равно они планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А сейчас открываются другие рынки. И может быть нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки. Он добавил, что в этом шаге нет политической подоплеки.

Ранее Путин назвал террористической атаку Украины на российский газовоз в Средиземном море. «Это террористическая атака. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода», — сказал российский лидер.

