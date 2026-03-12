Реклама

Экономика
08:19, 12 марта 2026Экономика

США решились на экстренную меру из-за нефтяного кризиса

РИА Новости: США высвободят 41 процент стратегического нефтяного резерва
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти США высвободят более 40 процентов стратегического нефтяного резерва ради сдерживания глобальных цен на сырье из-за масштабных перебоев с поставками с Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Министерства энергетики (Минэнерго).

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился высвободить из национального нефтяного резерва 172 миллиона баррелей. В начале марта 2026 года его объемы оценивались в 415,44 миллиона. Таким образом, речь идет о высвобождении примерно 41 процента нефтяных запасов страны.

Совместная с Израилем военная операция против Ирана уже привела к негативным последствиям как для глобального, так и американского энергорынка. В начале первого месяца весны средняя стоимость бензина на заправках в США подскочила до 3,32 доллара за галлон, а в некоторых штатах (например, в Калифорнии) розничные цены на топливо превысили 5 долларов.

Из-за перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока ряд американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) столкнулись с серьезными проблемами. Резкое снижение добычи в регионе вынудило их искать альтернативу в Мексиканском заливе, Канаде и на Аляске, однако и там стоимость нефти заметно выросла из-за стремительного сокращения добычи в странах Персидского залива. Ради исправления кризисной ситуации президент США Дональд Трамп анонсировал смягчение санкций в отношении нефтяной отрасли других стран.

