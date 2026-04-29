В Пентагоне раскрыли многомиллиардные расходы США на войну в Иране

Херст: США потратили на военную операцию против Ирана 25 миллиардов долларов

На данный момент США потратили на военную операцию против Ирана 25 миллиардов долларов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст во время слушаний в профильном комитете палаты представителей, передает РИА Новости.

«Приблизительно на данный момент мы потратили 25 миллиардов долларов», — подчеркнул он.

По словам эксперта, значительная часть средств была выделена на боеприпасы.

Ранее стало известно, что Иран готовится принять практические и беспрецедентные военные меры, если США продолжат морскую блокаду. Сообщалось, что Вооруженные силы Ирана настаивают на важности дать «карающий ответ» на действия Вашингтона. В военном правительстве США отметили, что сдержанность, проявленная до этого момента, была сознательным шагом для сохранения шансов на дипломатическое урегулирование.