В Пентагоне раскрыли многомиллиардные расходы США на войну в Иране

На данный момент США потратили на военную операцию против Ирана 25 миллиардов долларов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст во время слушаний в профильном комитете палаты представителей, передает РИА Новости.
«Приблизительно на данный момент мы потратили 25 миллиардов долларов», — подчеркнул он.
По словам эксперта, значительная часть средств была выделена на боеприпасы.
Ранее стало известно, что Иран готовится принять практические и беспрецедентные военные меры, если США продолжат морскую блокаду. Сообщалось, что Вооруженные силы Ирана настаивают на важности дать «карающий ответ» на действия Вашингтона. В военном правительстве США отметили, что сдержанность, проявленная до этого момента, была сознательным шагом для сохранения шансов на дипломатическое урегулирование.