Иран пригрозил США беспрецедентным военным ответом

Иран пригрозил США беспрецедентными военными мерами из-за морской блокады

Иран готов принять практические и беспрецедентные военные меры в случае продолжения морской блокады со стороны США. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, Вооруженные силы Ирана настаивают на необходимости дать «карающий ответ» на действия Вашингтона. В военном руководстве страны считают, что сдержанность, проявленная до этого момента, была сознательным шагом для сохранения шансов на дипломатическое урегулирование.

Источники подчеркивают, что Тегеран более не намерен проявлять сдержанность, если американская блокада продолжится.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о неспособности Ирана договориться с США без ядерной сделки. «Они не знают, как подписать неядерное соглашение. Им лучше поумнеть поскорее!» — написал глава Белого дома.

Политик сопроводил свой пост своим изображением с винтовкой в руках на фоне взрывов.