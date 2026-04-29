12:29, 29 апреля 2026Мир

Трамп призвал Иран поумнеть

Трамп заявил о неспособности Ирана договориться с США без ядерной сделки
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о неспособности Ирана договориться с США без ядерной сделки. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

«Иран не может собраться с силами. Они не знают, как подписать неядерное соглашение. Им лучше поумнеть поскорее!» — написал глава Белого дома.

Политик сопроводил свой пост своим изображением с винтовкой в руках на фоне взрывов.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил своим помощникам подготовить план продолжительной блокады Ирана. Политик считает, что возобновление бомбардировок или выход из конфликта несет в себе больше рисков для Соединенных Штатов, чем продолжение блокады.

