05:45, 29 апреля 2026Мир

Трамп поручил подготовить план продолжительной блокады Ирана

WSJ: Трамп поручил своим помощникам готовить план продолжительной блокады Ирана
Марина Совина
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить план продолжительной блокады Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в последнее время американский лидер высказывался в поддержку оказания давления на экономику Ирана за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из портов республики. Глава Белого дома считает, что возобновление бомбардировок или выход из конфликта несет в себе больше рисков для Соединенных Штатов, чем продолжение блокады.

Ранее сообщалось, что Иран использовал перемирие для восстановления и передислокации ракет, дронов и боеприпасов, по которым били Соединенные Штаты и Израиль. Американские спецслужбы спрогнозировали, как отреагирует Иран, если президент США Дональд Трамп объявит о победе и свернет продолжающуюся войну. По их данным, Тегеран может расценить вывод американских войск как свою победу.

