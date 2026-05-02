В США предупредили об уловке Трампа против Ирана

Сенатор Ван Холлен: Письмо Трампа о завершении войны с Ираном является уловкой

Письмо президента США Дональда Трампа конгрессу о якобы окончании войны с Ираном является уловкой для обхода запрета на ведение военных действий. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в социальной сети X.

«Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти конгресс», — написал сенатор.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, в свою очередь, назвал письмо главы Белого дома «полной чушью».

Ранее сообщалось, что США в ходе обмена предложениями по окончанию конфликта потребовали от Ирана не вывозить уран с уничтоженных объектов. Об этом сообщает корреспондент издания Axios Барак Равид. Отмечается, что США также потребовали от Тегерана остановить всю активность на таких объектах.