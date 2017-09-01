Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефтепродукты

Белоруссия с 1 сентября повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, поставляемые за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства республики.

Сбор с сырой нефти вырос с 74,4 до 84,1 доллара за тонну, с прямогонного бензина — с 40,9 доллара до 46,2 доллара, экспортеры товарных бензинов будут платить по 25,2 доллара за тонну вместо 22,3 доллара. Выросла на 2,9 доллара пошлина на средние и легкие дистилляты, до 25,2 доллара за тонну. Аналогичную пошлину белорусское правительство установило на дизтопливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла.

Как передавало агентство БЕЛТА, с 1 августа Белоруссия снижала ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. В частности, пошлина на сырую нефть уменьшалась с 80,9 доллара за тонну до 74,4 доллара, на прямогонный бензин — с 44,4 до 40,9 доллара.

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В августе президент России Владимир Путин настаивал на необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с использованием российской инфраструктуры при транспортировке выработанных нефтепродуктов.

В начале апреля текущего года Россия и Белоруссия подписали пакет документов, который позволяет урегулировать все существовавшие проблемы в нефтегазовой сфере. Они появились в 2016-м: между Москвой и Минском возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала экспортировать в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.