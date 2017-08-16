Путин призвал убедить Минск перевозить нефтепродукты по российским дорогам

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с использованием российской инфраструктуры при транспортировке выработанных нефтепродуктов. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, передает РИА Новости.

«Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — сказал Путин.

Как сообщил на встрече глава РЖД Олег Белозеров, белорусские НПЗ отказываются от услуг «Российских железных дорог» и, несмотря на скидки в РФ, предпочитают им прибалтийскую инфраструктуру, мотивируя это долгосрочными контрактами.

«По нефтеналиву мы дали 50-процентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики, — рассказал глава РЖД. — Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог».

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В начале апреля Россия и Белоруссия подписали пакет документов, который позволяет урегулировать все существовавшие проблемы в нефтегазовой сфере. Они возникли в 2016 году. Тогда между Москвой и Минском возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала экспортировать в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.