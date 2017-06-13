В Белоруссии заявили об опасной зависимости от российской нефти

Белоруссия находится в опасной зависимости от российских нефти и газа. Об этом во вторник, 13 июня, заявил зампред правительства республики Владимир Семашко, передает РИА Новости.

«У нас опасная зависимость, пускай и с дружественной нам страной. 95 процентов энергоресурсов для собственных нужд мы поставляем оттуда», — сказал чиновник.

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Семашко также добавил, что в стране идет строительство Белорусской АЭС, чтобы уйти от этой зависимости.

В начале апреля Россия и Белоруссия подписали пакет документов, который позволяет урегулировать все существовавшие проблемы в нефтегазовой сфере.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради независимости республика может обойтись без российской нефти, хоть это и будет трудно.

В 2016 году между Москвой и Минском возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала экспортировать в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

