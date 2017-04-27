В Белоруссии нашли месторождение нефти

В Белоруссии обнаружено месторождение нефти с запасами до 800 тысяч тонн. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-служба Минприроды республики.

Месторождение выявлено на территории Жлобинского района Гомельской области республики. «По предварительным данным специалистов, полученным при испытании продуктивного пласта в поисковой скважине, геологические запасы новой залежи составят от 350 до 800 тысяч тонн», — отмечается в сообщении. Более точная оценка ресурсов, говорится в материалах ведомства, будет дана после завершения исследования.

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В начале апреля между Россией и Белоруссией был подписан пакет документов, который позволит урегулировать все существовавшие проблемы в нефтегазовой сфере.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради независимости Белоруссия может обойтись без российской нефти, хоть это и будет трудно. «Без российской нефти мы обойдемся, будет трудно, но свобода и независимость — это очень рентабельно. Это не оценивается никакими деньгами и числами», — сказал он.

В 2016 году между Москвой и Минском возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала поставлять в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска.

В Белоруссии открыто около 80 небольших месторождений нефти глубокого залегания. Крупных перспективных залежей нет. Ежегодно в республике добывается около 1,6 миллиона тонн сырья.