В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение

В декабре прошлого года в Белоруссии открыли новое месторождение нефти. Об этом говорится в заявлении нефтегазодобывающего объединения страны «Белоруснефть», которое было опубликовано на сайте компании во вторник, 3 января.

«Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба. И получило название Угольское (...) Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе», — отмечается в сообщении.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти.

«Белоруснефть» — белорусская государственная нефтехимическая компания, осуществляющая геологоразведочные работы, разработку, добычу и реализацию нефти и газа в самой республике, России и Венесуэле, также ведет изыскательные работы в Эквадоре.