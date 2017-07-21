Порошенко допустил поставки нефти в Белоруссию через Украину

Киев и Минск обсуждают возможность организации поставок нефти по территории Украины. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РИА Новости.

«Договорились рассмотреть возможность расширения поставок энергоресурсов, в частности нефти, с использованием уникального транзитного потенциала Украины», — приводит агентство его слова.

13 июня зампред правительства Белоруссии Владимир Семашко заявил, что страна находится в опасной зависимости от российских нефти и газа. «У нас опасная зависимость, пускай и с дружественной нам страной. 95 процентов энергоресурсов для собственных нужд мы поставляем оттуда», — сказал чиновник.

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Ранее, в мае, украинская компания «Укртранснафта» и белорусская «Гомельтранснефть Дружба» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Оно подразумевает более эффективное использование системы магистральных нефтепроводов «Дружба» (из России в Восточную Европу) на участке «Мозырь-Броды» (идет из Белоруссии на Украину).

В начале апреля Россия и Белоруссия подписали пакет документов, который позволяет урегулировать все существовавшие проблемы в нефтегазовой сфере. Они возникли в 2016 году. Тогда между Москвой и Минском возник спор из-за поставок нефти. Россия планировала экспортировать в 2016-2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн ежегодно, однако график на третий квартал 2016-го был сокращен на 2,25 миллиона тонн. В Минэнерго это объяснили неполной оплатой газа и недопоставками нефтепродуктов со стороны Минска

