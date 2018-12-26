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Путин и Лукашенко не достигли согласия

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Разрешить противоречия Москвы и Минска вокруг проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере пока не удалось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 26 декабря.

По его словам, российская сторона не во всем согласна с позицией белорусских партнеров, которые ждут компенсации.

25 декабря в Москве прошли переговоры с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, членов правительств двух стран. Они продолжались четыре часа. В результате стороны договорились о создании рабочей группы для подготовки предложений по интеграции и решению спорных вопросов. С 2020 года Москва и Минск должны будут выработать предложения по формированию цены на газ.

В середине декабря белорусский лидер раскритиковал анонсируемые российской стороны налоговые изменения, из-за которых поставляемая в Белоруссию нефть будет продаваться по мировым ценам. По подсчетам Лукашенко, страна потеряет около 10,5 миллиарда долларов.

Предполагается, что существующие договоренности по закупкам между странами должны утратить силу в 2024 году.

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