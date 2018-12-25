Белоруссия утратила доверие России

Россия больше не намерена безвозмездно помогать Белоруссии, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует РБК. Такую позицию он объяснил утратой доверия к Минску.

«Мы говорим: нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь. Вы наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно», — сказал Силуанов.

По его словам, Москва и Минск «не настолько братья, чтобы все наши субсидии отдавать». «У нас есть недоверие к работе вашей таможни. Пусть тогда наши таможенники работают вместе с вашими, наладим обмен данными», — отметил министр.

В качестве примеров недобросовестного сотрудничества со стороны Белоруссии Силуанов привел растворители, санкционные продукты и контрафактные сигареты, поставлявшиеся в Россию.

Россия неоднократно обвиняла Белоруссию в поставке попадающих под эмбарго продуктов под видом белорусских, а также в экспорте некачественных сигарет.

Несколько лет назад Минск закупал у Москвы нефть и нефтепродукты по более низким ценам за счет отсутствия экспортной пошлины и реэкспортировал их за пределы Таможенного союза под видом растворителей и разбавителей. При этом они не попадали под действие двустороннего соглашения, которое обязывало перечислять в российский бюджет экспортную пошлину от продажи нефти и нефтепродуктов в дальнее зарубежье. По нынешним договоренностям, которые действуют с 2017 года, Белоруссия закупает 24 миллиона тонн российской нефти, при этом физически поставляются только 18 миллионов тонн, остальное экспортируется за границу, но вывозная пошлина поступает уже в белорусский бюджет.

Такая схема перестанет действовать с 2024 года, когда в России завершится налоговый маневр. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины с параллельным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это означает, что в Белоруссию нефть будет поставляться по более высоким мировым ценам. Белорусский президент Александр Лукашенко оценивал общие потери для своей страны от российского налогового маневра в 10,5 миллиарда долларов.

Также глава государства говорил, что Москва обещала выплатить компенсацию, но впоследствии отказалась это делать. Силуанов назвал налоговый маневр «внутренним делом» России. По его словам, Минску следует проводить равновыгодную политику, если он рассчитывает на дальнейшие субсидии от Москвы.

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