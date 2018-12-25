В сети обратили внимание на реакцию Путина на слова Лукашенко

В сети обратили внимание на реакцию президента России Владимира Путина, которую тот проявил, слушая своего белорусского коллегу Александра Лукашенко во время переговоров. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул №3».

Слушая Лукашенко, Путин сильно одной рукой держится за ручку кресла, а другую сжимает в кулак, одновременно президент несколько раз отрывает носки ботинок от ковра. «Мы с вами глубоко посвящены в те проблемы и те вопросы, которые надо сегодня решить», — говорит в это время Лукашенко.

Переговоры между лидерами стран проходят в Москве. В частности, стороны обсудят нюансы, связанные с проводимым Россией налоговым маневром в нефтяной сфере. Кроме того, президенты проведут «сверку часов по всему комплексу двусторонних союзных отношений», говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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