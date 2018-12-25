Лукашенко посчитали иждивенцем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет нести никаких издержек, связанных с союзным договором. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник в правительстве России.

По его словам, Лукашенко хочет подходить к договоренностям с Россией выборочно и таким образом «продолжать иждивенческую модель поведения» без каких-либо «социальных и политических издержек», которые, по мнению источника, неизбежны при более глубокой интеграции.

Собеседник издания также отметил, что степень зависимости льгот на нефть и газ от скорости интеграции стран будет ясна только после переговоров лидеров двух стран.

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25 декабря президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подведут итоги российско-белорусского сотрудничества в 2018 году и рассмотрят наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли. Кроме того, страны до сих пор не пришли к соглашению по цене на газ. В ответ на это в российском правительстве заявили, что никаких договоренностей о выплате компенсаций Белоруссии не заключалось.

Летом 2018 года в России был принят закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году. До сих пор Белоруссия закупала российское топливо по ценам внутреннего рынка, которые формируются на основе мировых цен за вычетом расходов на транспортировку и экспортной пошлины.

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