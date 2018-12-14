Стала известна дата встречи Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин планирует встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его в пятницу, 14 декабря, цитирует ТАСС.

Ранее в пятницу о планах провести переговоры с Путиным в Москве сообщил сам Лукашенко.

Также в ходе пресс-конференции для российских журналистов президент Белоруссии осудил моральный облик украинских военных, действующих в Донбассе. По его словам, недавно он говорил об этой проблеме с Путиным. Лукашенко считает, что среди украинских военнослужащих есть «отмороженные нацмены».

Белорусский лидер в очередной раз выразил уверенность в том, что проблемы юго-восточной части Украины должны решать только Россия, Украина и Белоруссия. Евросоюз, по его мнению, не следует допускать к урегулированию ситуации.

Путин и Лукашенко встречались в Сочи 21 сентября. Лукашенко назвал состоявшиеся переговоры тяжелыми.

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