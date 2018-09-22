Лукашенко рассказал о тяжелых переговорах наедине с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, прошедшие 21 сентября в Сочи, были тяжелыми. Его цитирует агентство БЕЛТА.

«Основная часть переговоров была один на один с президентом [России]. Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — отметил глава государства.

Это первый публичный комментарий одной из сторон по итогам переговоров в сочинской резиденции российского лидера. Помимо этого, в тот же день состоялась встреча глав правительств России и Белоруссии — Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.

Владимир Путин перед началом переговоров заявил, что Москве и Минску необходимо «доурегулировать некоторые вопросы»: «Совсем недавно возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над "i" расставить».

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