Лукашенко признался в откровенных разговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности о недавней встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Об этом он сообщил в интервью белорусскому телевидению.

Лукашенко подчеркнул, что во время встреч главы государств не стесняются обсуждать личные вопросы. «Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения», — пояснил он.

«В силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, вообще, даже пресс-секретари это боятся упоминать», — добавил Лукашенко.

Материалы по теме Батька больше не диктатор Лукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе

В середине августа Лукашенко объявил, что страна никогда не станет частью российского государства. Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи «без всяких проблем», и посетовал на глупость подобных слухов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!