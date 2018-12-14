Лукашенко рассказал свою правду об извинениях перед Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, перед кем на самом деле извинялся во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Слова главы государства приводит агентство БЕЛТА.

«Я перед Николом [исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном] извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было — мы извинялись друг перед другом на этом заседании», — отметил Лукашенко.

По его словам, российские СМИ исказили смысл произошедшего, представив ситуацию, как извинение Лукашенко перед Путиным за публичную перепалку из-за цен на российский газ. «Что они делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться», — сказал белорусский президент.

«Они [журналисты] обязательно меня там за руки схватят, зная, что я, конечно, не пройду мимо микрофона, если человек спрашивает. Я уважаю журналиста, отвечаю ему на вопрос. Говорю, что там накал был, что пришлось друг перед другом извиняться», — заключил Лукашенко.

В начале декабря на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге Лукашенко поспорил с президентом России Владимиром Путиным о цене, по которой российский газ должен поставляться в Белоруссию. По его мнению, Минск находится в менее выгодных условиях, чем Берлин. Позднее, отвечая на вопрос журналистов, он отметил: «Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, ну вам лучше не слышать этого».

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