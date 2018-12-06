Путин и Лукашенко поспорили о ценах на газ

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поспорили о ценах на газ для Минска в контексте создания единого энергетического пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Слова двух лидеров приводит ТАСС.

«Обращаю внимание на то, что сегодня у Белоруссии цена — 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127 долларов, а в ФРГ — 250 долларов. Это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации», — заявил Путин.

В ответ Лукашенко заявил, что главный партнер Минска «к сожалению или счастью не ФРГ, а Российская Федерация». Россиян же Лукашенко назвал одновременно главными партнерами и главными конкурентами. В качестве примера глава белорусского государства привел производство тракторов, которые на 60-70 процентов состоят из российских деталей. «Поэтому нам надо, чтобы у нас были равные условия, прежде всего у России и Белоруссии», — настаивает Лукашенко.

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Белорусский лидер призвал партнеров по ЕАЭС ускорить движение в сторону единого энергетического рынка. «Если мы будем идти к этому, то и вопросов не будет, мы понимаем, что за год это не решить», — заявил Лукашенко. Путин заверил своего коллегу, что для этого и ведется работа по созданию необходимых документов.

Российский лидер также добавил, что если бы у Белоруссии не было текущего статуса, то и цена на газ для нее была бы значительно выше. «Если бы Белоруссия не имела этих преимуществ, связанных с интеграцией, а цена формировалась на рыночных принципах, это было бы не 129 долларов, а под 200 — вот в чем разница», — подчеркнул Путин. В ответ Лукашенко начал утверждать, что эти расчеты не верны.

«Мы имеем худшие условия, чем Германия, я об этом не единожды говорил. Мы воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию», — заявил Лукашенко, намекнув на разницу логистических расходов при поставках газа в Белоруссию и Германию. Путин отказался продолжать полемику и предложил белорусскому президенту продолжить переговоры в закрытом для прессы режиме.

Белорусский президент уже не первый раз высказывает сомнения относительно единого экономического пространства внутри ЕАЭС. В конце ноября Лукашенко выразил недовольство таможенными квотами и пошлинами внутри союза.

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