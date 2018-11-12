Белоруссия решила стать морской державой

В Белоруссии планируют построить порт на Днепре в Гомельской области, чтобы с его помощью получить выход через территорию Украины к Черному морю. Об этом рассказал посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, передает «БЕЛТА».

«Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района (Гомельской области — прим. «Ленты.ру»), который превратит Белоруссию в морскую державу», — заявил Савиных во время визита турецкой делегации в Гомель. Белоруссия рассчитывает, что речной порт на Днепре в Гомельской области на границе с Украиной позволит использовать суда класса «река-море» для выхода в Черное море.

«У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Белоруссии в целом», — расписал преимущества проекта Савиных. Предполагается, что основной объем грузооборота обеспечат нефтепродукты с расположенного неподалеку от Гомеля Мозырского НПЗ и строящийся «Беларуськалием» в Гомельской области Петриковский горно-обогатительный комбинат.

Ранее, в октябре этого года, президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Россию за варварство, заявив, что Москва создает неконкурентные условия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ведет себя по отношению к Минску как к вассалу.

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