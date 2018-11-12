Белоруссия взяла у России в долг на выплату долга

Россия и Белоруссия договорились о выделении Минску российского государственного кредита в 2019 году. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на белорусского министра финансов Максима Ермоловича.

«Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни с российской стороны, ни со своей», — подчеркнул Ермолович.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Москва рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга.

По состоянию на октябрь 2017 года, задолженность Белоруссии перед Россией составляла 6,5 миллиарда долларов. В августе 2017 года российское правительство одобрило предоставление десятилетнего кредита Белоруссии в размере 700 миллионов долларов.

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