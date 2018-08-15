Белоруссия решила жить в долг

Белоруссия планирует рефинансировать 50 процентов своих выплат по валютному долгу, сообщает Reuters, ссылаясь на слова первого вице-премьера Василия Матюшевского. Сумма долга составляет 3,7 миллиарда долларов.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы не наращивать долг. Мы считаем идеальной конструкцию 50 на 50 процентов (половину выплачивать, половину рефинансировать)», — проинформировал журналистов Матюшевский.

Он также заявил, что Белоруссия собиралась направить на рефинансирование один миллиард долларов из российского кредита, о котором она попросила еще весной, однако переговоры об этом пока продолжаются. Матюшевский призвал прессу не драматизировать события, считая нормальными такие затяжные переговоры.

В августе 2017 года Россия предоставила Белоруссии десятилетний государственный кредит размером 700 миллионов долларов. Деньги должны были пойти на рефинансирование обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу. При этом с 2018 года кредит обязали погашать двумя траншами — в апреле и октябре.

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