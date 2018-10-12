Белоруссия возьмет у России в долг на выплату долга

Россия рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, для рефинансирования части выплат по внешнему долгу белорусская сторона изначально запрашивала миллиард долларов.

«Но это подразумевает все долги: перед Россией, перед Евразийским фондом. <...> Мы сейчас говорим только о готовности рассмотреть вопрос рефинансирования основного тела по долгам перед Россией», — пояснил Силуанов.

По состоянию на октябрь 2017 года задолженность Белоруссии перед Россией составляла 6,5 миллиарда долларов. В августе 2017 года российское правительство одобрило предоставление десятилетнего кредита Белоруссии в размере 700 миллионов долларов.

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