Лукашенко начал просить у России еще один миллиард долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва не отвергла идею о предоставлении республике кредита на сумму миллиард долларов. Об этом он заявил по итогам российско-белорусских переговоров 21 сентября, передает БЕЛТА.

«Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в один миллиард долларов. И здесь отторжения не было никакого», — сказал Лукашенко.

Кроме того, в ближайшее время Минск получит шестой транш в размере 200 миллионов долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

21 сентября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как заявил российский лидер, правительствам двух стран необходимо сверить часы по некоторым вопросам: «Совсем недавно возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над "i" расставить». Лукашенко позже заявил, что переговоры двух лидеров длились шесть часов и были тяжелыми, но результативными.

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