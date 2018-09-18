Лукашенко задумал вывести Белоруссию к морю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что Минску удастся получить с помощью Латвии «беспрепятственный нормальный выход к морю». С таким заявлением он выступил во вторник, 18 сентября, передает пресс-служба белорусского лидера.

Глава республики назначил Василия Марковича чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Латвии. Лукашенко отметил, что у Минска и Риги имеется большой потенциал в развитии сотрудничества. «Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью», — сказал Лукашенко.

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«Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект», — добавил глава республики.

По словам Лукашенко, в Риге «почувствовали, что не все решается в Брюсселе». «Да, хорошо, наверное, им в Евросоюзе. Но не все можно решить. Евросоюз поддержит какое-то время, а потом надо зарабатывать самим. И вместе мы можем заработать. И, самое главное для нас, через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать», — подчеркнул он.

Также белорусский лидер отметил, что у Минска и Риги складываются неплохие отношения. «Они понимают, что с Беларусью надо не просто мирно жить, а нужно сотрудничать. Потому что слишком многое нас связывает. И экономика Латвии завязана на экономику Беларуси. И там нам нужно разбираться во всем этом, и нужен такой хозяйственный человек», — заметил Лукашенко.

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