Лукашенко назвал российских журналистов идиотами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал освещение белорусской политики российскими журналистами и назвал их идиотами. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Я, может, больше себе позволяю открыто говорить об этом. Это уже в силу моего характера. Здесь нет ничего подспудного или каких-то гадких мыслей, о которых иногда пишут, особенно в Российской Федерации, разного рода идиоты. Я их иначе не назову», — заявил белорусский президент.

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Так Лукашенко отреагировал на обвинение российских СМИ в использовании новых антироссийских санкций для того, чтобы чего-то потребовать от России.

Ранее белорусский лидер уже критиковал российские СМИ за неправильное, по его мнению, освещение белорусской политики. В июне этого года он обрушился с критикой на «Ленту.ру» за статью о переписывании истории.

Кроме того, в июне на «Ленте.ру» вышла статья о том, как Александр Лукашенко использует санкционные войны между Россией и ЕС для организации контрабандных поставок в РФ и личного обогащения.

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