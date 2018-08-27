Лукашенко назвал Россию ангелом-хранителем и обвинил в недоплате нефтяных пошлин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия являются «родными странами» и «ангелами-хранителями друг для друга». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Мы родные люди, нравится кому-то это или нет. Допустим, на Украине многим политикам это не нравится, и они говорят о некой особенности украинского народа. Да, особенность есть и у нас, и у Украины, и у россиян. Но неопровержимо одно: как бы этого кому-то не хотелось, это уже случилось, что мы выросли от одного корня. Поэтому отсюда наша ангельская роль», — сказал он.

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Он добавил, что для белорусской экономики Россия является главным партнером. «С этой прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями, если уж уходить в высокое, духовное», — отметил Лукашенко.

Также белорусский лидер посетовал на то, что Москва перечисляет Минску не все пошлины от реэкспорта российской нефти вопреки достигнутым в апреле 2017 года договоренностям: «Мы договаривались о цене на газ, и мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть. Так называемая перетаможка: когда шесть миллионов тонн нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет. Потом нефть подорожала, и нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывало российское правительство. Кто-то из так называемых умных либералов в Минфине России увидел, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет. И россияне перестали перечислять часть денежных средств в нарушение наших договоренностей».

В 2016 году между Москвой и Минском возник конфликт из-за цен на газ. Белоруссия хотела закупать его по цене в 73 доллара за тысячу кубометров вместо 132 долларов. После того как республика не доплатила более 700 миллионов долларов за поставленные объемы, Россия сократила поставки беспошлинной нефти в Белоруссию. Конфликт удалось урегулировать в 2017 году, когда Москва и Минск согласовали формулу цены на газ на 2018-2019 годы, которая была привязана к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе.

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