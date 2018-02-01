Белоруссия решила подзаработать на российской нефти

Белоруссия в феврале повысила цену на транзит российской нефти по территории республики на 6,7 процента. Повышение тарифов относится к транспортировке нефти по двум магистральным трубопроводам из России в страны Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.

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В январе 2018 года стало известно, что Минск предлагал индексировать тарифы на 7,6 процента, но в результате переговоров рост согласовали на уровне 6,7. В то же время российская сторона настаивает на том, чтобы формула расчета тарифа была изменена: в данный момент она привязана к годовой инфляции на уровне около 10 процентов, притом что в России она составила в 2017 году 2,5 процента, в Белоруссии — 4,6 процента.

В 2016-м Минск хотел увеличить стоимость прокачки российской нефти через свою территорию в два раза, но тогда Белоруссия и Россия договорились, что при отмене повышения тарифов на транзит Москва восстановит объемы беспошлинных поставок. Однако 1 февраля 2017 года тариф был проиндексирован на 7,7 процента. В то же время стороны условились, что в случае отсутствия консенсуса по вопросу Россия и Белоруссия перейдут на правило межправительственного протокола, согласно которому тариф будет увеличиваться исходя из суммы уровня прогноза среднегодовой инфляции в России плюс 3 процента.

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