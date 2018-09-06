Лукашенко порадовался своим арбузам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поучаствовал в уборке урожая картофеля и арбузов на приусадебном участке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на участке выращивают картофель трех сортов: белорусский «Уладар» и немецкие «Королева Анна» и «Сатина». Вес собранного урожая составил 60 тонн.

В сообщении говорится, что порадовали арбузы, «которым нетипично знойные для Беларуси несколько летних недель пошли только на пользу — добавили вкуса и аромата». Лукашенко и его помощники продегустировали ягоду прямо в поле.

В августе 2015 года Александр Лукашенко потратил часть своего выходного дня на уборку урожая в резиденции «Дрозды». Вместе со своим сыном Николаем он накопал 70 мешков картошки.

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