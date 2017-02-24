Президент Грузии рассказал об урожае подаренной Лукашенко картошки

Александр Лукашенко и его сын Коля во время уборки урожая

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили собрал на огороде своего загородного дома урожай картошки, подаренной ему белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом он рассказал в программе телеканала «Беларусь 1» «Крупным планом». Выдержки из интервью приводит агентство «Спутник-Грузия».

Маргвелашвили живет в частном доме недалеко от Тбилиси. На вопрос ведущего программы Марата Маркова, занимается ли он огородом, политик ответил положительно. Однако урожай белорусской картошки, по его словам, оказался скромнее, чем у Лукашенко. «У меня так хорошо не вышло», — отметил он.

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Встреча президентов Грузии и Белоруссии состоялась в апреле 2015 года во время визита Лукашенко в Тбилиси. Поездка Маргвелашвили в Минск намечена на 1-2 марта нынешнего года. Интервью телеканалу «Беларусь 1» было посвящено этому событию.

Александр Лукашенко активно занимается сельским хозяйством в загородной резиденции. Он часто угощает гостей собственноручно выращенными овощами, например актера Стивена Сигала он накормил морковкой, уточнив, что это очень полезно.