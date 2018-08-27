Бывший СССР
 
Последние новости
Появились фотографии с отдыха Путина в горах
На Украине заявили о спасении сбежавших российских биатлонисток
В арсенал полицейских подложили игрушечные ружья
Раскрыт план защиты от санкций против госдолга России
Владельцев устройств предупредили о слежке через микрофоны
Российские заключенные напали на тюремщика и получили дело
Бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака
Доказано существование древней цивилизации инженеров
Алкоголь скроют от празднующих москвичей 
Новости партнеров

Назван единственный страх Лукашенко

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» о своем единственном страхе. Расшифровку беседы главы государства с корреспондентом канала опубликовала пресс-служба Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что ознакомился с предоставленным ему обзором публикаций в средствах массовой информации, где обнаружил «разные толкования на тему страхов, ужасов для Лукашенко в будущем и так далее».

«Во-первых, мне уже ничего не страшно. Я человек, прошедший через многие страхи. Но есть один страх, если его можно страхом назвать, — экономика», — уточнил Лукашенко.

«Если будет у нас развиваться нормально экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну хотя бы как сейчас, никаких страхов для белорусов быть не может. Не существует таких страхов. Ни внешняя агрессия, ни что нас кто-то поработит, захватит, что нас кто-то подчинит, растворит… Никаких больше страхов нет, кроме экономики», — добавил белорусский лидер.

По данным Национального статистического комитета Белоруссии, средняя зарплата работников в стране в июле 2018 года составила 973 рубля 80 копеек (более 31 тысячи 760 рублей, или чуть более 473 долларов США).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br973,8
Лукашенко назвал российских журналистов идиотами
Лукашенко назвал Россию ангелом-хранителем и обвинил в недоплате нефтяных пошлин
Лукашенко предложил помощь в восстановлении Сирии
Лукашенко признался в откровенных разговорах с Путиным
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0222 августа
Александр Лукашенко

«Крысы, мыши и прочая наркота»

Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
15:57Сегодня

На Украине обозначили цели России в Азовском море

13:30Сегодня

Несостоявшийся глава ДНР сбежал на Украину

17:3526 августа

Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам

Бывший СССР00:0215 августа

Укромный уголок

В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
17:0026 августа

Спасатели приехали на место убийства и застряли в лифте

09:4726 августа

Лукашенко признался в откровенных разговорах с Путиным

09:4425 августа

Представителей ОБСЕ пустили к морякам задержанного на Украине российского судна

Бывший СССР00:01 8 августа

«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»

10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
13:30Сегодня

Лукашенко назвал российских журналистов идиотами

05:1826 августа

Владельца задержанного на Украине российского судна допросит СБУ

13:22Сегодня

Страницу увольнявшего чиновников украинского блогера удалили

Россия
«Это был настоящий бизнес»
В СССР были нищие. Некоторые из них неплохо зарабатывали
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«А вы знали, что ваши сыновья хотели взорвать мавзолей?»
Как родители спасают детей от ФСБ
Появились фотографии с отдыха Путина в горах
Навального вновь арестовали
Тайфун затопил Приморье
Путину доложили о митингах против пенсионной реформы
Все материалы
Мир
Джон МаккейнЗлейший друг
Сенатор Маккейн воевал с Россией и любил Америку. Его боялся даже Трамп
Сирия подготовилась к удару США
В арсенал полицейских подложили игрушечные ружья
США обвинили в усилении для удара по Сирии
Франция собралась сотрудничать с Россией вместо США
ООН обнаружила геноцид мусульман
Сирия и Иран заключили оборонный союз
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Назван единственный страх Лукашенко
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Несостоявшийся глава ДНР сбежал на Украину
Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам
«У власти была своя крыша»
Он хочет овладеть Карабахом и стать новым Пашиняном
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Европа отказалась быть вассалом США
В Саудовской Аравии задумались о рыночной экономике
Путин оценил эффективность российского ответа на санкции
Россия замахнулась на очередной советский рекорд
Все материалы
Силовые структуры
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Вспомнишь и вздрогнешь
Об этих преступлениях Москва старалась забыть. Но это непросто
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Российские заключенные напали на тюремщика и получили дело
Женщина-трансгендер из «Битвы экстрасенсов» попала в мужской СИЗО
Серега Бентли в погоне за воровским титулом оказался в худшей тюрьме
Кинувший бандитов и сбежавший от силовиков вор в законе Сыч попался
Все материалы
Наука и техника
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
Презентация Ту-22М3МПора бомбить
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
«Роскосмос» поспорил с Минобороны
В США испытали новую многоразовую ракету
Раскрыты характеристики новой ракеты С-400
США показали аналог «Искандера»
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова для рекламной кампании Evian Бедная Маша
Шарапова годами зарабатывала миллионы. Допинг едва не отнял у нее все
Россиянина признали лучшим вратарем НХЛ
На Украине заявили о спасении сбежавших российских биатлонисток
Черчесов назвал причину отсутствия Смолова в сборной
Канадский тренер рассказал о неверном представлении о русских в США
Футболист прыгнул за мячом и заработал «жуткий» перелом
В зените славы
Дзюба стал лучшим российским футболистом в 30 лет. Надолго ли?
Все материалы
Культура
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Цензура, война и изоляция от чужаков»
Как работает пропаганда в наши дни
«Молчаливый Боб» похудел до неузнаваемости
Гречка отказалась от выступления «только для проголосовавших на выборах»
Жена Караченцова рассказала о раковой опухоли актера после лечения в Израиле
Актер предстанет перед судом за изнасилование 40-летней давности
Все материалы
Интернет и СМИ
Ольга Бузова«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»
Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Совратившую подростка актрису изгнали из телешоу
Цыгане назвали виновных в ненависти к цыганам
В сети высмеяли дырявый украинский поезд
Российский тяжеловес «уничтожил» владельца «рук-базук»
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Выглядящая вдвое моложе 43-летняя женщина поделилась секретами
Выпущено кружевное белье для мужчин
Раскрыт тайный кумир Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео
Пилот посадил самолет со сломанными крыльями
Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира
Полсотни мигрантов взяли штурмом пляж с туристами
Все материалы
Из жизни
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
Бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака
Грузинка запела и родила
В Пакистане обнаружили самого пучеглазого мальчика
Невеста заставила гостей скинуться на шикарную свадьбу и отменила ее
Все материалы
Porsche в грязи
Спорткары, которые обгоняли на грунтовке внедорожники: Porsche возвращается в ралли
Провал машины-катамарана
Экстраординарная звезда Ле-Мана, которая так и не взошла
Слоны тоже умеют летать
Что нужно вытряхнуть из роскошного Bentley Continental GT, чтобы получилась гоночная машина?
Львы и гепарды с четырьмя колесами
Автопроизводители разобрали имена всех диких кошек — как так получилось?
Появилось первое изображение нового Kia Ceed GT
Дебютировал 1750-сильный автомобиль-ящер
Раскрыта внешность нового пятидверного BMW M8
Все материалы
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
Пора в избу
Как выглядят самые красивые домики в глуши
Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье
На помойку
Старые квартиры в Москве дешевеют, но они никому не нужны
Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
Все материалы