Лукашенко предложил помощь в восстановлении Сирии

Белоруссия готова оказать Сирии помощь в восстановлении после войны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в телеграмме Башару Асаду, поздравляя коллегу с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.

«Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира», — указал Лукашенко. «Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни», — добавил он и заверил, что Минск готов оказать всестороннюю помощь в восстановлении страны.

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Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), члены которых захватили часть территории страны.

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