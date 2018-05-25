Страна Евросоюза впервые согласилась помочь Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна выделит 50 миллионов евро на помощь Сирии. Его слова передает РИА Новости.

«Мы будем работать с различными неправительственными организациями, которые будут вести гуманитарную деятельность в различных районах Сирии, где есть самая острая необходимость в помощи», — сказал он.

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Ранее готовность принять участие в восстановлении Сирии после окончания войны выразил Иран. Однако Тегеран готов спонсировать деятельность как частных организаций, так и государственных структур.

18 мая восстановительные и ремонтные работы начались в городе Телль-Биса в провинции Хомс. 15 мая в Сирии впервые за пять лет открылась для общего пользования главная трасса страны — автомагистраль Дамаск — Хомс, которая была разрушена в ходе столкновений с боевиками. В начале мая стало известно, что последние боевики покинули пригород сирийской столицы.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада: так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), члены которых захватили часть территории страны.

14 апреля Франция совместно с США и Великобританией нанесла удар по Сирии. По данным Пентагона, по объектам в Сирии было выпущено в общей сложности 105 крылатых ракет, и все они достигли цели. Поводом для атаки послужило сообщение о применении химического оружия в городе Дума, в котором западные страны обвинили президента страны Башара Асада.

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