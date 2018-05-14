Зачищенную от боевиков главную автотрассу Сирии откроют впервые за пять лет

В Сирии впервые за пять лет откроют для общего пользования главную трассу страны. Автомагистраль Дамаск — Хомс была разрушена в ходе столкновений с боевиками. Теперь ее восстановили, она станет доступна для проезда с 15 мая, сообщает Al-Masdar News. Видео с частью реконструированной трассы уже появилось в Facebook.

Магистраль связывает сирийскую столицу с центральными и северными провинциями и считается одной из самых важных в Сирии. Трасса M5 была полностью закрыта после того, как боевики захватили большую часть окружающих ее районов. Оттуда они стреляли по проезжающим автомобилям и прохожим, а также атаковали расположенные вдоль дороги КПП сирийской армии, отмечает издание. Ее восстановление начали после зачистки территории от террористов.

Материалы по теме Папка с усами Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно

10 мая агентство Reuters сообщало, что пригороды Дамаска покинули последние боевики, и теперь по контролем террористов остается лишь анклав неподалеку от Хомса, а также приграничные территории Сирии.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»), члены которых захватили часть территории страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!