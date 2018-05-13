Американцы испугались за военную базу в Сирии

В США опасаются, что американскую военную базу, располагающуюся в районе Эт-Танф на юге Сирии, могут захватить иранские военные или поддерживающие их силы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, в администрации президента США полагают, что расположенную в пустыне базу, которая создавалась для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), могут захватить иранские отряды, поддерживаемые сирийским правительством. При этом некоторые высокопоставленные американские чиновники считают, что нанесение авиаударов по захватническим силам в данном районе может еще больше втянуть США в сирийский конфликт.

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В то же время ряд других представителей администрации американского президента настаивает на том, что базу в Эт-Танфе следует использовать для развертывания большой кампании против усиления военного присутствия Ирана в регионе.

Как отмечает издание, дискуссия относительно дальнейшей судьбы базы ведется в Белом доме уже год и «демонстрирует путаницу» в действиях президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о своем желании начать вывод войск из Сирии. При этом для союзников Соединенных Штатов, уточняет The Washington Post, база в Эт-Танфе стала своеобразным индикатором готовности Америки противостоять иранскому влиянию.

8 мая Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС. Американский президент пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые, если Иран «решит воплотить свои ядерные амбиции». При этом глава государства высказался в пользу заключения нового соглашения. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продолжит соблюдать свои обязательства.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года.

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