Иракские военные уничтожили штаб командования ИГ в Сирии

Военно-воздушные силы Ирака атаковали объекты террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии, передает телеканал Al Sumaria в понедельник, 14 мая.

Истребители F-16 уничтожили штаб командования и логистический центр террористов, сообщили в командовании совместными операциями ВС Ирака.

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О деталях и результатах операции будет сообщено позже, отмечает телеканал.

Сообщается также, что согласованные с Дамаском военные удары по объектам террористов в Сирии будут продолжаться до полного уничтожения группировки.

7 мая иракская разведка сообщала, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Сирии на подконтрольной боевикам территории в долине реки Евфрат — пустынной зоне на границе с Ираком.

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