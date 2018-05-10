В США рассказали подробности задержания лидеров ИГ

Задержание лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) провели иракские силовики при содействии «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. Об этом написал на своей странице в Twitter спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

«Иракские силовики захватили пятерых высокопоставленных лидеров ИГ в координации с ДСС в регионе на границе Ирака и Сирии. Прекрасное сотрудничество закрывает террористам ИГ все пути к побегу», — говорится в сообщении. Представитель операции «Непоколебимая решимость», в свою очередь, отметил, что произошедшее стало сильным ударом для группировки.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что удалось поймать «пять самых разыскиваемых лидеров ИГ». Он не привел имен боевиков или деталей операции.

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ТАСС отмечает, что Трамп мог иметь в виду операцию по задержанию 10 предполагаемых членов ИГ в городе Мосул, которые обвиняются в убийствах полицейских и изготовлении самодельных взрывных устройств. О ней отчиталось МВД Ирака.

В то же время ранее агентство Reuters передавало, что речь идет в том числе о захвате личного помощника главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, отвечавшего за финансовые вопросы. Исмаила аль-Эйтави (Ismail al-Eithawi) поймали еще в феврале в Турции, а затем передали иракским силовикам. С помощью телефона мужчины и мессенджера Telegram те смогли выманить и задержать еще четверых лидеров группировки. Среди них отвечавший за регион возле Евфрата Саддам Джамаль (Saddam Jamal) и полевые командиры Мохамед аль-Кадир (Mohamed al-Qadeer), Омар аль-Карбули (Omar al-Karbouli) и Эссам аль-Заубаи (Essam al-Zawbai).

9 мая о захвате пяти лидеров ИГ — четырех иракцев и сирийца, отвечавших за Дейр-эз-Зор, — сообщала газета The New York Times. Отмечалось, что это была совместная трехмесячная операция американских и иракских сил.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против сил группировки «Исламское государство» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

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