Иракцы отчитались об обнаружении главаря ИГ

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Сирии на подконтрольной боевикам территории в долине реки Евфрат — пустынной зоне на границе с Ираком. Об этом Fox News сообщил глава отдела разведки и борьбы с терроризмом в иракском МВД Абу Али аль-Басри.

«По последней информации, которая у нас есть, он находится в Аль-Хаджине в Сирии, в 18 милях (29 километров — прим. «Ленты.ру») от границы в провинции Дейр-эз-Зор», — заявил он. Аль-Басри пояснил, что данные совсем свежие и появились в последние дни, их используют для совместных налетов в этом районе Россия, Сирия и Иран.

Представитель Минобороны Ирака подтвердил, что террорист, вероятнее всего, находится в пустыне к востоку от Евфрата. По его словам, вторым местом, где может прятаться аль-Багдади, считается Эш-Шаддад в провинции Эль-Хасака.

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По данным экспертов, в последний раз аль-Багдади видели летом 2017 года в провинции Найнава возле Мосула. Отмечается, что ему удается скрываться, поскольку он перемещается без конвоя и телохранителей: его сопровождают сын, зять и друг-водитель. Также считается, что он не использует электронные устройства и для маскировки мог переодеваться в женщину.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

27 апреля в турецком Измире поймали так называемого эмира ИГ. Мужчина командовал в Сирии силами боевиков в городе Дейр-эз-Зор и его окрестностях. Он и еще несколько террористов намеревались скрыться в Турции под видом беженцев.

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