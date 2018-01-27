США и ИГ заподозрили в расстреле высокопоставленных лиц Ирака

Колонну высокопоставленных чиновников и силовиков Ирака расстреляли в провинции Анбар в районе Хан аль-Багдади. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По официальным данным, в результате нападения на конвой погибли семь человек, в том числе глава округа и начальник полиции округа аль-Багдади по имени Салям аль-Убейди. Еще 11 человек были ранены.

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Как утверждают иракские СМИ, авиаудар по колонне из автомобилей Toyota Hilux нанес вертолет ВВС США. Между тем неофициальные источники указывают, что нападение совершили боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

15 января на одной из центральных площадей Багдада в утренний час пик взорвались два террориста-смертника. В результате погибли минимум 16 человек. 13 января в городе произошла еще одна атака смертника, погибли пятеро. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за эти нападения.

Число подобных террористических атак значительно уменьшилось в Ираке с тех пор, как силы безопасности страны взяли под контроль почти все территории, контролируемые ИГ.

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