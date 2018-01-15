Двойной взрыв смертников в Багдаде убил десятки человек

Взрыв двух смертников в центре Багдада унес жизни 26 человек, еще 90 человек пострадали. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Начальник отдела здравоохранения в восточном Багдаде Абдул Гани Аль Саади отметил, что это уже второе подобное происшествие в Ираке за последние три дня.

«Два террориста-смертника подорвались на площади Тайаран в центре Багдада в утренний час пик», — уточнил генерал Саад Маан, спикер Совместного командования, включающего в себя армию и полицию. По его информации, погибло минимум 16 человек.

В субботу, 13 января, по меньшей мере пять человек погибли во время атаки террориста-смертника в Багдаде.

Ни одна организация пока не взяла ответственность за теракты.

Число подобных террористических атак значительно уменьшилось в Ираке с тех пор, как силы безопасности страны взяли под контроль почти все территории, контролируемые группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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