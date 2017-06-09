В результате двойного теракта в Ираке погибли 34 человека

В Ираке произошел двойной теракт, погибли 34 человека Об этом сообщает Reuters.

Террористка-смертница взорвала себя в самом центре толпы на базаре в городе Масаюб к югу от Багдада. 31 человек погиб, еще 35 доставлены в больницы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики опасаются, что число жертв теракта может возрасти. По данным полиции, террористка пронесла взрывное устройство на теле под хиджабом.

Материалы по теме «Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель» Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами

Почти в это же время прогремел взрыв на автобусной остановке в городе Кербела, который в шиизме считается священным. Погибли три человека, 15 получили ранения.

Ответственность за оба нападения взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).

5 апреля в результате атаки боевиков ИГ в иракском городе Тикрит 31 человек был убит и 40 получили ранения. Группа террористов состояла из 10 человек. Они были переодеты в форму стражей порядка и передвигались на полицейских машинах. Это позволило им беспрепятственно проникнуть в город и совершить нападение на один из блокпостов, а также на дом главы антитеррористического центра. Он был убит вместе со своей семьей.

30 марта сообщалось, что в результате взрыва заминированного грузовика в Багдаде погибли 17 человек. За 10 дней до этого жертвами теракта в иракской столице стали 23 человека.